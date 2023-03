Klimaatactivisten op Eindhoven Airport moeten terrein verlaten

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion demonstreren zaterdag sinds twaalf uur 's middags op en bij Eindhoven Airport voor bewustzijn voor het klimaat. Dat zorgt voor veel vertraging van het vliegverkeer. Ook gaan meerdere vluchten niet door. Marechaussee en politie hebben rond kwart over twee gevraagd aan demonstranten op het terrein te verlaten.

Wie niet luistert en blijft wordt opgepakt. Meerdere demonstranten kiezen voor de laatste optie en blijven uit protest op de grond zitten.

Demonstranten houden sinds twaalf uur onder meer de belangrijkste doorlaadpost bezet. Daardoor kunnen er geen koffers of passagiers in en uit de vliegtuigen. Zowel vluchten die vertrekken als landen op Eindhoven Airport zijn daarom vertraagd of geannuleerd.

Hek opengeknipt

Rond twaalf uur werd er een hek opengeknipt van de omheining van het vliegveld. Demonstranten zijn op die manier, tegen de wensen van politie en gemeente in, het vliegveldterrein opgegaan. Andere demonstranten zijn over de omheining geklommen. Activisten hebben ook een spandoek opgehangen tegen een parkeergarage bij het vliegveld.