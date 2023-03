112-nieuws: auto's botsen in Waalwijk • onderzoek naar ontvoering

10.20

Het onderzoek naar de vondst, gistermorgen aan de Lage Logtsedijk in Oisterwijk, van een dode persoon in een uitgebrande auto is in volle gang. Zo is volgens de politie nog niet duidelijk of het om een vrouw of een man gaat. De politie werd rond elf uur die ochtend gebeld door een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA), die in de buurt was en rookwolken zag.