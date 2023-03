112-nieuws: brandweer redt kat uit huis • traumahelikopter landt in Oss

10.05

Gisteravond rond tien uur is een man aangehouden in Breda. Hij had vlak daarvoor samen met een andere man geprobeerd in te breken in een huis aan de Kasterleestraat. De bewoner van dat huis had twee mannen betrapt, die er snel vandoor gingen.

Agenten gingen op onderzoek uit en zagen op de Brusselstraat twee mannen rennen. Een van hen bleef uiteindelijk staan, de ander vluchtte. De man die was blijven staan, is aangehouden. Het gaat om een 39-jarige man die geen woonadres heeft in Nederland. De andere inbreker werd niet meer gevonden.