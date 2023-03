112-nieuws: schade aan huis na brand • weer treinen Den Bosch - Eindhoven

23.30

In een huis aan de Burgerhoutsestraat in Roosendaal heeft gisteravond een brand gewoed. De melding kwam rond halftwaalf binnen bij de brandweer. Met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ging de brandweer naar de brand om het vuur te bestrijden. Het vuur woedde in de woonkamer.

Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle en voorkwamen dat de vlammen oversloegen naar de rest van het huis. De bewoner van het huis is nagekeken door medewerkers van de ambulance. Of hij mee is gegaan naar het ziekenhuis is niet duidelijk.