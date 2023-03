Stormloop op gratis tomaten: 'Na een kwartier was helft container al leeg!'

Aan de Conradweg in Bergen op Zoom vond donderdagochtend een ware stormloop plaats op dertien duizend kilo tomaten. Die werden daar gratis uitgedeeld. Jacky Masseurs van opleidingscentrum Curio stond te kijken van de enorme belangstelling.

"Wij komen aan deze tomaten via een kweker in Steenbergen", legde Jacky donderdagochtend uit in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Die kweker ging zijn winterstop in en had heel veel tomaten over, van B-kwaliteit. Waarvan het schilletje was ingescheurd, tomaten die niet rood genoeg waren voor de verkoop... Hij benaderde ons en vroeg: zouden jullie die tomaten niet willen hebben? Misschien kun je ze gebruiken voor een goed doel?"

De overgebleven tomaten wilden we niet op de composthoop gooien."

Daar zag Curio wel wat in. Dit idee paste prima binnen het soepproject van de stichting VoedSaam, waarvan de internationale schakelklas van Curio deel uitmaakt. "Die stichting hebben we opgericht voor kansarmen, ouderen en daklozen, om hen te helpen. We besloten van deze tomaten soep te maken en die twee keer per week uit te delen." Van de 17.000 kilo tomaten die Curio had ontvangen, werd zo'n vierduizend kilo in de soep verwerkt. Maar de trailer, waarin de tomaten op een temperatuur van -21 graden werden bewaard, moet nu terug naar de kweker. Die start namelijk 1 april weer op. Dus moest de trailer zo snel mogelijk leeg, evenals de kisten. "Die overgebleven tomaten wilden we niet op de composthoop gooien. Dan delen we die liever uit."

"Om kwart over acht was al de helft van de container leeg!"