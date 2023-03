Voetballer trapt tegenstander bewusteloos: vier maanden de cel in

Een 28-jarige man uit Den Bosch gaat vier maanden de gevangenis in, omdat hij tijdens een voetbalwedstrijd een andere speler bewusteloos heeft getrapt. Volgens de rechtbank in Arnhem is er op een voetbalveld geen plek voor geweld en heeft de speler van sv CHC zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling. Hij moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van ruim 9000 euro betalen.

De mishandeling vond eind november 2021 plaats in Tiel. Het team van de dader, het derde elftal van de Bossche club, speelde daar tegen tegen het tweede van RKTVC. Het slachtoffer was toen 20.

Met gestrekt been

De dader was eerder in het duel uit het veld gestuurd. Toen later tijdens de wedstrijd een vechtpartij ontstond, rende hij het veld in. Hij sprong met beide benen tegen de rug van het slachtoffer. Volgens de rechter probeerde die man net op dat moment overeind te komen na een eerdere val en zag hij de CHC'er niet aankomen. Het slachtoffer werd hard geraakt in het gebied van zijn nek en hoofd.

De speler van de thuisploeg liep een hersenschudding op en zakte bewusteloos in elkaar. De Gelderlander lijdt sindsdien aan geheugenverlies, vergeetachtigheid en slaapstoornissen en hield er een trauma aan over. Hij kon maanden niet werken en heeft anderhalf jaar later ook lichamelijk nog last van wat hem is overkomen.

Proeftijd van drie jaar

De rechtbank constateert dat de Bosschenaar zich totaal niet schuldig voelt. Hoewel camerabeelden het tegendeel aangeven, blijft hij in de ogen van de rechter volhouden dat hij slechts geduwd heeft om partijen uit elkaar te halen. Mocht hij de komende drie jaar weer in de fout gaan, dan gaat de Bosschenaar voor nog eens vijf maanden de cel in.

Ook de officier van justitie vond dat sprake was van zware mishandeling en vond een half jaar cel een gepaste straf. De schadevergoeding die de Bosschenaar zou moeten betalen, 6000 euro, viel wel lager uit.

