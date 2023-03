112-nieuws: bestelbus in sloot na botsing • A27 vrijgegeven na ongeluk

12.02

In twee auto's in een bos aan de Nederheidsebaan in Schijf is donderdagmiddag achttien kilo hennep ontdekt en anderhalve kilo hasj. Een 27-jarige man uit Oudenbosch, een 20-jarige vrouw uit België en een 19-jarige man uit België zijn aangehouden op verdenking van het hebben van of handelen in drugs. Hun auto’s en telefoons zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. De politie heeft ter plaatse ook alle andere aanwezigen gesproken en hun auto’s gecontroleerd.

