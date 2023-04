112-nieuws: auto in sloot Raamsdonksveer • kop-staartbotsing op A16

16.50

Twee auto's zijn gistermiddag bij een wegversmalling op de Grensweg in Budel op elkaar gebotst. Twee mensen zijn daarbij gewond geraakt. Een vrouw is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een man is ter plaatse behandeld. Hij had lichte verwondingen in het gezicht. Hoe het kon misgaan bij de wegversmalling wordt onderzocht.