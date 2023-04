Cafébaas verkoopt cocaïne: politie sluit horecazaak

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een café in Tilburg ontruimd en gesloten, omdat de uitbater in drugs handelde. Iemand van cameratoezicht zag een drugsdeal, waarna agenten een kijkje namen. De man bleek tientallen xtc-pillen en gripzakjes cocaïne op zak te hebben.

De medewerker van cameratoezicht zag de drugsdeal tussen twee mannen op het terras van een café. De koper, een 32-jarige Tilburger, werd door de politie in de kraag gevat en als getuige gehoord. De man had drugs bij zich en vertelde dat hij net van een andere man cocaïne had gekocht. Hierna is de verkoper, een plaatsgenoot van 50 jaar, aangehouden. Tientallen xtc-pillen

Hij had enkele tientallen xtc-pillen en meerdere gripzakjes cocaïne bij zich, meldt de politie. Hij bleek uitbater van café op de Heuvel te zijn. Hierna ontruimde en sloot de politie de zaak. Het gaat om Tapperij De Lange Goedzak op de Heuvelring. De man wordt verdacht van handel in en bezit van harddrugs.