112-nieuws: schuur brandt uit • gaslek in Vlijmen

In de Van Berckenrodelaan in Waalwijk is vanavond een schuur uitgebrand. Dat gebeurde iets voor acht uur vanavond. Er is sprake van veel rookontwikkeling, zo meldt de Veiligheidsregio. Rond half negen had de brandweer de situatie onder controle. Dit dankzij de inzet van drie tankautospuiten en een watertank. De Veiligheidregio meldde dat de brand was overgeslagen naar twee huizen, maar het lijkt erop dat nog een andere schuur beschadigd is geraakt.