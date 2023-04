'Roosendaalse commando moest helpen bij ontvoering Taghi'

Een Roosendaalse commando die verdachte is in een grote strafzaak zou door justitie zijn gevraagd naar de mogelijkheid om Ridouan Taghi uit Dubai 'te ontvoeren'. Dat vertelde zijn advocaat maandag aan de militaire rechtbank in Arnhem.

Commando Sil A. (44) wordt verdacht van de smokkel van 260 kilo cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek en Denemarken. Die zou hij mogelijk hebben georganiseerd vanuit Roosendaal, staat in de aanklacht.

Wapens verduisterd

Ook zou hij honderden mitrailleurs, pistolen en geweren, een helm en een richtkijker uit de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal hebben overgedragen of verhandeld. Deze 'verduistering als ambtenaar' zou zijn gebeurd in 2020 in Roosendaal.

Hij deelde volgens het Openbaar Ministerie verder geheime informatie over de werkwijze van commando' s van het Korps Commandotroepen (KCT). Het ging om foto's van collega's, informatie over oefeningen, codenamen en gegevens over wapens.

Commando Sil A. ontkent de beschuldigingen. Hij is sergeant-majoor bij het korps en woont in Rotterdam.

Vrienden

Sil A. kwam in het vizier van het Openbaar Ministerie omdat een vermeende handlanger van topcrimineel Ridouan Taghi veelvuldig contact had met de commando. De handlanger en commando zijn jeugdvrienden.

A. werd volgens zijn advocaat Ruperti in 2019 door de geheime diensten AIVD en MIVD gevraagd of het mogelijk was topcrimineel Taghi door commando's in het geheim uit Dubai te halen.

Geheime operaties

Zijn advocaat Michael Ruperti vroeg de militaire rechtbank in Arnhem om getuigen te horen van inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Volgens de raadsman moet uit die verhoren blijken dat zijn cliënt vaak gevraagd werd om geheime operaties uit te voeren.

De contacten tussen de commando en de jeugdvriend zouden juist met geheime operaties te maken hebben, denkt hij. Het OM ziet dat anders.

Getuigen van de inlichtingendiensten kunnen hierover niet gehoord worden, stelde het OM. De rechtbank wees mede hierom dat verzoek af. "Dat betekent dat ik vastzit en mijn cliënt zo niet verder kan verdedigen", zei Ruperti. De raadsman besloot daarop om de verdediging van zijn cliënt neer te leggen.

De zaak ligt nu stil omdat A. zonder advocaat zit. De militaire kamer in Arnhem had twee dagen voor de strafzaak uitgetrokken. De rechtbank Gelderland kon niet zeggen wanneer de zaak weer verder gaat.