112-nieuws: opnieuw fikse botsing op A67 • sluiting van huis in Geldrop

10.48

In verband met de dodelijke steekpartij op de Korte Lijnbaan in Rotterdam, waarbij eind maart een 22-jarige Helmonder om het leven kwam, is een tweede verdachte opgepakt. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam. Kort na de steekpartij werd al een 19-jarige man uit Spijkenisse opgepakt. Het slachtoffer werd gestoken vlakbij een hamburgerrestaurant in een winkelstraat in het centrum van de stad. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis.

