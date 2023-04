112-nieuws: busje botst op auto • vrachtwagen met klapband op A58

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.'

09.43 Vrachtwagen met pech op A58 Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven stond vanochtend een vrachtwagen met een klapband. De rechterrijstrook was dicht tussen Tilburg en Oirschot. Rond tien uur is de rijstrook weer vrij, maar de file is dan nog zo'n drie kwartier. Wachten op privacy instellingen...

08.08 Dode man in park stierf natuurlijke dood De man die gisteren in het Valkenbergpark in Breda werd gevonden, stierf een natuurlijke dood. Dat is volgens de politie gebleken uit de schouw, die vanochtend vroeg werd afgerond. Het onderzoek is afgesloten. Foto: SQ Vision. LEES OOK: Dode man in park Valkenberg Breda stierf natuurlijke dood

07.40 Ongeluk op A58 Een ongeluk op de A58 zorgt vanochtend voor een file van Breda naar Tilburg. Het loopt vast tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. De linkerrijstrook is er dicht. Dit zorgt voor een vertraging van een kwartier, zo meldt de ANWB iets na half acht. Wachten op privacy instellingen...

06.00 Geen brand, maar warmgelopen remmen De brandweer werd vannacht rond half drie gealarmeerd voor een voertuigbrand op de Vanderlandelaan in Veghel. Daar aangekomen bleken de remmen van een trailer met daarop een grote machine te warm te zijn geworden. De brandweer koelde de remmen met flink wat rook tot gevolg. De trailer werd bij het bedrijf VTTS achtergelaten om daar te worden nagekeken. Hier moest deze toch al zijn. Na een half uurtje keerde de brandweer weer terug naar de kazerne. De brandweer moest eraan te pas komen om de boel te koelen (foto: Sander van Gils / SQ Vision).

00.00 'Brommend Roosendaal doet veel fout' Bij een brommercontrole gisteren in Roosendaal zijn 23 bekeuringen uitgeschreven. In totaal werden 41 brommers gecontroleerd. Dat melden de wijkagenten. In elf gevallen moeten de bestuurders een herkeuring van hun brommer afwachten voor ze er weer mee de weg op mogen. Vaak gaat het er dan om dat een brommer is opgevoerd. Eén bestuurder werd doorverwezen naar Halt. De wijkagenten hebben het over een productieve dienst die volgens hen aangeeft dat 'brommend Roosendaal veel fout doet'.