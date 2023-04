112-nieuws: mannen opgepakt voor heling • stadskantoor dicht na dreiging

08.23

De politie heeft gisteravond in Uden meerdere mensen aangehouden. Zo werd een bestuurder op een elektrische step betrapt op het bezit van softdrugs. De agenten vermoedden dat hij handelde in drugs en hebben hem vastgezet voor verder onderzoek.

Op de Maasstraat controleerden agenten een automobilist. De bestuurder was onder invloed van drugs. Hij weigerde mee te werken aan een speekseltest en bloedproef en is aangehouden. Zijn rijbewijs is in beslag genomen en hij heeft een rijverbod gekregen.

Niet veel laten betrapen de agenten op de Marktstraat nog iemand die onder invloed van drugs reed. Hij testte positief op THC en in de auto lagen softdrugs. Tijdens de controle beledigde de bijrijder de agenten. Vervolgens rende hij weg. Na een korte achtervolging is hij aangehouden. Hij zit nog vast. De bestuurder heeft een rijverbod gekregen en is meegenomen naar het bureau voor een bloedtest.