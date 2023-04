Appartementen door brand verwoest, gewonde naar ziekenhuis

Aan de Heiblokseweg in Bergen op Zoom is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken. Dat gebeurde kort voor middernacht. Daarbij zijn twee appartementen door de vlammen volledig verwoest.

Toen de brandweer aankwam aan de Heiblokseweg stonden de appartementen volledig in brand. Bij de brand raakte ook iemand gewond. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend.

Volgens de brandweer woedde het vuur bij een schuur waaraan de appartementen waren gekoppeld. De schuur bleef door een scheidingswand gespaard. Rond half één was het vuur onder controle. De brandweer was nog enige tijd bezig met nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.