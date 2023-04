112-nieuws: eigenaar bedrijf verongelukt • politie neemt auto in beslag

11.10

Ruim zevenhonderd adressen in stadsdeel De Maaspoort in Den Bosch hebben vanmorgen een tijdje zonder stroom gezeten. Oorzaak was een brand in een transformatorhuisje aan de Goudenheuvel. Rond kwart over elf was er volgens een woordvoerder van netwerkbeheerder Enexis op ongeveer vijftig adressen nog geen stroom. Hij hoopte dat de stroomvoorziening ook voor deze aansluitingen om elf uur zou zijn hersteld. Inmiddels is dat aangepast naar twee uur vanmiddag,

De brand was tegen kwart voor negen door nog onbekende oorzaak uitgebroken. Als de brandweer klaar is met het blussen, kan Enexis gaan onderzoeken wat er precies aan de hand is en welke reparatiemaatregelen nodig zijn.