112-nieuws: Jumbo-filiaal weer open na brand • auto's in beslag genomen

14.30

Een verkoper van vapes is gisteren in de gemeente Altena op de vingers getikt. Bij hem in de winkel lagen ongeveer duizend e-sigaretten, die in Nederland niet mogen worden verkocht. Zo was het nicotinegehalte hoger dan in ons land is toegestaan. Ook ontbraken gezondheidswaarschuwingen op de verpakking.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) beslist later welke sanctie de man krijgt. Een woordvoerder van de NVWA verwacht dat hij een of meerdere boetes zal krijgen. De vapes zijn niet in beslag genomen. Ze mogen volgens een woordvoerder wel buiten de Europese Unie worden verkocht.

Eerder meldde de gemeente dat bij een controle een illegale vapeshandel was ontdekt en dat er een grote partij illegale e-sigaretten en snus, een soort zuigtabak, waren gevonden.