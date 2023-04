112-nieuws: auto tegen boom in Sint-Agatha • spoedreparatie A50

10.50

Een drugsdealer is afgelopen nacht in Waalwijk aangehouden en vastgezet. Agenten gingen achter de bestuurder aan, omdat de auto waarin hij reed geleend was en niet was teruggegeven. De automobilist ging ervandoor, maar kon wat later alsnog worden aangehouden. Het viel de agenten op dat hij moeilijk liep. Hij bleek de autosleutel tussen zijn billen te hebben verstopt. De automobilist was onder invloed van drugs, had ook drugs bij zich en een bijl.

