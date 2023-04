Matig PSV wint op halve kracht ruim van Excelsior

PSV heeft zaterdagavond met 4-0 gewonnen van Excelsior. Hoewel de uitslag anders doet vermoeden was het een zeer matig optreden van de thuisploeg. Lang bleef het 1-0 in het Philips Stadion en loerden de bezoekers op een punt.

PSV – Excelsior was, zeker in de eerste 75 minuten, de saaiste wedstrijd van het gehele eredivisieseizoen. Het leek helemaal nergens op. De thuisploeg speelde op een tempo waarbij de gemiddelde opa en oma ook mee konden doen. Terwijl Excelsior niet bij machten was om er een aantrekkelijke wedstrijd van te maken.

De avond begon nog veelbelovend want na 10 minuten tikte Luuk de Jong de 1-0 in het doel. Een avond om aan het doelsaldo te werken leek in de maak. Maar in plaats van dat PSV gas gaf, ging het met de minuut slordiger voetballen.

Bevrijdende 2-0

Een contrast met de uitwedstrijd van vorige week bij NEC. Toen PSV flitsend begon aan de wedstrijd en ook snel met 3-0 voor stond. Nu moest het zelfs een lange tijd oppassen dat Excelsior niet een punt ging stelen in Eindhoven.

De bevrijdende 2-0 viel uiteindelijk pas na 78 minuten. Xavi Simons, die eerder nog een gigantische kans miste, kon een rebound verzilveren na een schot van Fabio Silva.

PSV leek wakker en eindelijk kon het publiek genieten van wat mooie acties. Silva maakte vijf minuten na de 2-0 nog de 3-0. Het slotakkoord was voor Erick Gutiérrez die de 4-0 maakte uit een corner. Dat was ook de einduitslag.