112-nieuws: bekeuringen vanwege geluidsniveau motoren • lichaam gevonden

21.49

In Eindhoven werd gisteravond een 29-jarige man vermist. Hij is het laatst gezien in de Dr. Poletlaan. De man is blank, twee meter lang, breed, heeft zwart kort haar en droeg op het moment van zijn verdwijning een geruite pet, een korte donkere jas en een donkere broek. De man is te herkennen aan de vele tattoos op zijn armen.