112-nieuws: man Breda stierf natuurlijke dood • problemen op spoor voorbij

11.36

Hulpdiensten rukten rond halfelf vanochtend massaal uit naar de Goirkekanaaldijk in Tilburg, omdat een voorbijganger daar luchtbellen en rook uit het water zag komen. Hij vermoedde dat er een voertuig in het water was beland. Een visser die honderd meter verderop al drie dagen aan het vissen is, verklaarde echter niets gezien of gehoord te hebben. Een duiker van de brandweer ging het water in en na enige tijd zoeken kwam deze met een accu van een elektrische scooter naar boven.