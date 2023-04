Moord op rapper Boechi: verdachte opgepakt

De politie heeft zaterdag in Vlaardingen een man gearresteerd in verband met de moord op de Curaçaose rapper Boechi uit Tilburg. De arrestatie gebeurde op verzoek van het Curaçaose Openbaar Ministerie, meldt de Nederlandse politie zondag.

Het specialistische team rechtshulp van de landelijke recherche spoorde de verdachte op. Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Op Curaçao werden in relatie tot de aanhouding drie doorzoekingen verricht. Volgens Curacao.nu zijn hierbij spullen in beslag genomen.

Op korte termijn overgebracht

De aangehouden verdachte is in bewaring gesteld door de rechter-commissaris op Curaçao. Hij zal naar verwachting op korte termijn worden overgebracht naar Curaçao.

Boechi werd 10 december op Curaçao doodgeschoten na een optreden. Dit gebeurde vanuit een witte auto, die langsreed. De artiest, wiens echte naam Ruchendell Bonifacio Windster was, was op het eiland voor een serie concerten.

Vechtpartij tijdens crematie

Tijdens de crematie van Boechi in het crematorium in Tilburg brak een vechtpartij uit onder de aanwezigen. Na de herdenkingsdienst in het Willem II-stadion, waar honderden mensen afscheid namen van de rapper, werd ook al gevochten.

Aan deze uitvaart wordt ook de schietpartij gelinkt die 21 december plaatsvond bij het Esso-tankstation aan de Ringbaan-Oost. Daar schoot Javier L. (41) Ludson S. (37) dood.

De Tilburger vertelde eind maart in de rechtbank dat hij al langer bedreigd werd door het slachtoffer en diens broer. Onder meer tijdens de herdenkingsdienst voor Boechi bij het Koning Willem II-stadion.

