112-nieuws: motor in vlammen op • 15 caravaneigenaren beboet

15.05

De politie heeft vijftien bekeuringen uitgedeeld aan bezoekers die met de caravan of camper wegreden van de camping van Paaspop. Eén caravan was maar liefst 700 kilo te zwaar. De bestuurder van een andere caravan had nog teveel alcohol in zijn bloed. Andere caravans en campers hadden onder andere geen goed zicht, reden te hard of het kenteken was niet goed zichtbaar. De verkeerspolitie controleerde in totaal 45 caravans of campers.