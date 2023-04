Mishandeling vrijwilliger COC Eindhoven: uitgebreid onderzoek politie

Het COC Eindhoven heeft aangifte gedaan bij de politie nadat een groep van twintig mensen zaterdagavond bij een pand van het COC belaagd is. Een vrijwilliger van de belangenorganisatie werd hierbij geslagen. De politie bevestigt dat er aangifte gedaan is en zegt 'uitgebreid onderzoek' te doen. De gemeente spreekt over een 'verschrikkelijk incident.'

Het voorval gebeurde 's avonds rond zeven uur.. Op dat moment was er in het pand van het COC aan de Prins Hendrikstraat een bijeenkomst voor jongeren tot en met achttien jaar. Een groep onbekenden liep langs het pand, trok de regenboogvlag eraf. De vrijwilliger die hen daarop aansprak, kreeg een klap tegen zijn hoofd.

Volgens de COC-voorzitter duurde het voorval niet lang. "Ze liepen door de straat, het leek geen bewuste actie. Maar zodra ze de regenboogvlag zagen, trokken ze die eraf."

Voetbalsupporters

Volgens het COC gaat het om voetbalsupporters. PSV moest later op de avond tegen Excelsior spelen en de daders gebruikten zelf het woord PSV. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de daders. Wel is in een video in een besloten Telegram-groep (Ultras not Reds) een video opgedoken van PSV-supporters die na de laatste wedstrijd van PSV een regenboogvlag verbranden.

Volgens de Stichting Queer 040, een organisatie die vorig jaar is opgericht om een bijdrage te leveren aan de integratie en emancipatie van LHBTIQ+'ers in Eindhoven, gaat het om de vlag die bij het COC is gestolen. Dat is extra wrang omdat de voetbalclub zich een week geleden nog uitsprak tegen spreekkoren van de fans van bekertegenstander Spakenburg, waarin speler Xavi Simons een homo werd genoemd.

Nieuwe vlag

Queer 040 roept de KNVB, PSV en het Philips Stadion op om de Eindhovense Pride-vlag te hijsen als statement. Deze vlag, in eigen huis ontworpen. is speciaal voor de eerste Eindhovense Pride Walk van 10 juni gemaakt. Queer040 schenkt de eerste vlag nu aan het COC. "Die zou eigenlijk pas op 1 juni verstrekt worden, maar het COC mag die nu al ophangen", zo zegt Johan Stribo, voorzitter van de Stichting Queer 040.

