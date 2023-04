Weer 1 miljoen gevallen in Brabant in de Staatsloterij

Een inwoner van Veghel heeft 1 miljoen euro gewonnen in de Staatsloterij. Hij of zij won de hoofdprijs van de Staatsloterij XL-trekking. De winnaar is abonneespeler en speelde met het winnende lotnummer FI 08365.

De Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is, maakt niet bekend wie de prijswinnaar is. Spelers die voor 2,50 extra per lot aan XL meedoen, spelen twee keer mee met hetzelfde lotnummer. Vaker in Brabant

Er vallen vaker flinke prijzen in Brabant. Bij de vorige trekking, in maart, won een inwoner van de gemeente Halderberge een miljoen euro. En in oktober won een inwoner van Nuenen zelfs vijf miljoen. Maar deze deelnemer had ook een beetje pech: hij speelde met een vijfde lot. De hoofdprijs was toen bijna 26 miljoen. Drie andere deelnemers met zo'n lot wonnen toen ook vijf miljoen euro. LEES OOK: Als je snel rijk wilt worden, moet je in Nuenen gaan wonen