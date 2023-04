COC hijst nieuwe regenboogvlag en PSV is erbij: 'We zijn tegen alle geweld'

COC Eindhoven hijst zaterdag een nieuwe regenboogvlag en daar is ook iemand namens PSV bij. Daarmee wil de belangenorganisatie voor lhbti'ers vreedzaam protesteren tegen het anti-homogeweld van voetbalsupporters afgelopen zaterdag. Het COC krijgt veel steun: "De telefoon staat roodgloeiend." Elf partijen in de gemeenteraad hebben gezamenlijk raadsvragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Een groep van twintig voetbalsupporters belaagde zaterdag het gebouw van COC Eindhoven. Op dat moment was er een bijeenkomst voor jonge lhbti'ers aan de gang. De groep liep door de straat waar het COC zit. Daar zagen ze een regenboogvlag hangen en die trokken ze ervanaf. De vrijwilliger die hen daarop aansprak, kreeg een klap tegen zijn hoofd. Er is aangifte gedaan van mishandeling. In een besloten Telegram-groep (Ultras not Reds) gaan beelden rond van een verbrande regenboogvlag. De politie bevestigt dat het om voetbalsupporters lijkt te gaan. Ook weet zij van de video in de Telegram-groep. Vanwege het onderzoek kan zij verder weinig zeggen.

Er kwamen veel reacties binnen bij het COC. "De telefoon staat roodgloeiend door mensen die ons willen steunen. Ook zijn er reacties vanuit de gemeentepolitiek, de landelijke politiek en van PSV", vertelt voorzitter Benjamin Ector. Het COC heeft zelf een vreedzame tegenactie aangekondigd. "Zaterdag hijsen wij een nieuwe regenboogvlag. Daar zal ook iemand bij zijn namens de directie van PSV. Ook gaan we door met de organisatie van de eerste Pride Walk op 10 juni in Eindhoven." Sanne Clements, woordvoerder van PSV: "Hoewel we nog niet weten of het aanhangers van PSV waren, willen we laten zien dat wij iedere vorm van anti-homogeweld afkeuren. Wij willen het COC steunen en werken mee aan het politieonderzoek. Mensen die dit doen, willen wij niet in ons stadion."

De gemeente Eindhoven laat het er ook niet bij zitten. Stichting Queer 040 heeft de gemeente een regenboogvlag aangeboden. De gemeente heeft de stichting laten weten dat die tijdens Pride Walk aan het stadhuis zal hangen. Elf partijen in de gemeenteraad hebben B en W gezamenlijke raadsvragen gesteld. Over wat er zaterdag gebeurd is, maar ook over de veiligheid tijdens de Pride Walk in juni.

