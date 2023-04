112-nieuws: vermiste man (50) is weer terecht • nepcollectanten in Best

06.15

Een man van 36 is donderdag in Eindhoven betrapt toen hij fraudeerde bij het maken van het theorie-examen, zo meldt de politie. De man had volgens de politie een camera verstopt in zijn kleding. Ook vermoedt de politie dat hij via een oortje contact had met iemand die hem de antwoorden influisterde.

Een medewerker van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), dat de theorie-examens afneemt, betrapte de man. De politie kwam vervolgens en hield de verdachte aan. "Volgende keer toch maar studeren", zo schrijft de politie op social media. Deze vorm van 'voorzegfraude' komt de laatste tijd volgens het CBR vaker voor.

LEES OOK: CBR betrapt kandidaat met 'spiekvest' bij theorie-examen