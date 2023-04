112-nieuws: overval op woonhuis • schoten gehoord in Vinkel

23.59

In Vinkel zijn gisteravond schoten gehoord, rond half twaalf kreeg de politie een melding binnen hierover. De schoten zouden gehoord zijn aan de Bosschebaan. Agenten hebben rondgereden met zoeklichten op de auto's en hebben zo de omgeving afgezocht. Dat gebeurde in Heesch, Vinkel en Geffen en in het buitengebied tussen die plaatsen. Ook zochten ze met zaklampen aan de achterkant van een wegrestaurant aan de A59 bij Heesch. Volgens de politie is het nog onduidelijk of er daadwerkelijk is geschoten.