Het was een impulsaankoop op een veilingsite. Tonnie Bouman uit Veen kocht een Canadees militair vliegtuig dat al jarenlang stof stond te happen op het militaire gedeelte van Eindhoven Airport. Hij bouwde het om tot een vergaderruimte. Na 3 jaar is het eindelijk af, bekijk het in de video hoe het er nu uitziet.