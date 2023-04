Stel perst vrouw af en bedreigt haar met pistool: tot twee jaar cel geëist

Tegen een man (23) en een vrouw (21) is donderdag 24 en 20 maanden cel geëist voor de rechtbank in Breda. Ze zouden vorig jaar oktober een 19-jarige vrouw uit Roosendaal hebben en afgeperst in het chalet van de 21-jarige vrouw in Wouwse Plantage. De Roosendaalse werd door de twee met een vuurwapen bedreigd en moest geld overmaken en geld pinnen. In totaal meer dan 12.000 euro.

Kimberly (21) was donderdagmiddag als eerste aan de beurt in de rechtszaal. Haar ex Haydar (23) moest later op de middag, apart van haar, voor de rechters verschijnen. Kimberly viel meteen met de deur in huis en zei dat het haar speet. Er was iets verschrikkelijks gebeurd in haar chalet en dat had nooit mogen gebeuren, zo zei ze.

Maar toen begon een lange zoektocht naar de waarheid, zoals de voorzitter van de rechtbank het omschreef. Die had veel vragen, want Kimberly was wel heel vaak naïef of meegaand geweest.

Kimberly begon uitgebreid te vertellen. Een vrouw had haar gebeld, een tijdje voor de bewuste dag. Die vertelde haar dat Kimberly’s ex met haar was vreemdgegaan toen Kimberly nog met hem was. Op de dag van de afpersing had Kimberly met haar afgesproken in haar chalet in Wouwse Plantage. Om alle leugens uit te praten, zo verklaarde Kimberly.

Maar ineens stond haar ex Haydar na twee maanden weer voor haar neus. Hij bleef de avond voor de afpersing bij Kimberly slapen en wilde ook de volgende dag vanuit een andere ruimte het gesprek afluisteren tussen zijn twee exen.

Maar dat hield hij niet lang vol. Na tien minuten stormde hij de kamer in met een pistool in zijn hand. Het gesprek dat over relaties ging, nam een abrupte wending en ineens eiste Haydar geld. Maar niet alleen Haydar. Volgens de Roosendaalse deed Kimberly net zo hard mee.

De vriendin uit Roosendaal moest 5000 euro overmaken aan Haydar, maar ook 5000 euro naar de rekening van Kimberly. Daarna gingen ze met z’n drieën pinnen in Wouw en Bergen op Zoom en dat leverde nog eens 2100 euro op.

Maar wie stond nou aan welke kant? De officier van justitie kende geen twijfel. Kimberly en haar ex zouden dit plan samen hebben verzonnen en uitgevoerd. Kimberly lokte de andere ex naar haar chalet en daar werd meteen geld afhandig gemaakt. Ze zou er speciaal een apparaatje voor internetbankieren voor hebben geregeld.

Nee, zei Kimberly. Ik ben het slachtoffer van mijn ex. Het was drie jaar lang de hel met hem en ik kon niet tegen hem op. Ik deed alles wat hij zei en betaalde altijd van alles voor hem.

Jawel, zei de officier, want Kimberly had ook andere keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld toen ze samen met de andere vriendin ging pinnen en Haydar in een andere auto zat. Ze had zelfs een telefoon bij zich.

Nee, zei de advocaat van Kimberly. Haydar is als laatste verhoord en heeft zijn verhaal mooi op de twee vrouwen kunnen afstemmen. Kimberly is zeker slachtoffer, want alles was het idee van Haydar.

De vrouw uit Roosendaal vertelde dat die dag in het chalet de ergste dag uit haar leven was. Om twee uur was ze binnen en na twintig minuten was er al 10.000 euro afgeboekt. Ondertussen was er een pistool op haar gericht, waar ze ook een klap mee kreeg.

Kimberly kreeg het even te kwaad toen de officier 20 maanden cel eiste. Ze had geprobeerd om de rechters te overtuigen dat zij geen dader, maar ook slachtoffer is. Haydar kreeg een iets hogere eis (24 maanden), omdat de officier de kans op herhaling bij hem wat groter acht.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.