Agent Anthony neemt knuffelhond Billie mee op pad: 'Pistool én roze tuigje'

Hondje Billie (foto: Anthony van Baal). Billie op pad in Helmond.

Wie op zoek is naar de wijkagent van Helmond Brandevoort hoeft niet lang te zoeken. De twee meter lange Anthony van Baal loopt regelmatig door de wijk mét zijn knuffelhond hond Billie. Het helpt Anthony om op een laagdrempelige manier zijn wijkgenoten te leren kennen. "Ze zien een agent met pistool en daarnaast een hond met roze riem en tuigje. Dat nodigt uit tot gesprek."

Wijkagent Anthony kocht vier jaar geleden een hond voor zijn vrouw als verjaardagscadeau. Een Goldendoodle. Maar toen hij de hond een keer meenam naar zijn werk, merkte hij dat collega's en wijkbewoners daar erg goed op reageerden. Sindsdien gaat Billie bijna altijd met Anthony mee op pad. "Ik kom zo in contact met mensen die me normaal niet zouden aanspreken", vertelt Anthony. Voor een wijkagent is het belangrijk in contact te komen met wijkbewoners. In Brandevoort wonen zo'n dertienduizend mensen, dus dat is nogal een taak. "Het zijn meestal dezelfde mensen die bij de politie melden dat ze ergens last van hebben. Maar met een grote groep kom je eigenlijk niet in contact, terwijl ze echt wel wat te melden hebben."

"Mensen denken dat we wel iets beters te doen hebben."

Hond Billie maakt het contact net wat makkelijker voor Anthony. Ze is geen politiehond, Anthony noemt Billie een 'knuffelhond'. Als ze samen over straat lopen, spreken wijkbewoners de agent makkelijker aan. Zo spreekt Anthony vaak met andere hondeneigenaren of jongeren die Billie graag willen aaien. "Jongeren die normaal heel stoer doen, worden opeens weer dat kleine kind als ze Billie zien. Dat vind ik mooi om te zien"

Anthony en Billie.

De Goldendoodle is naast een lieve knuffelhond voor Anthony dus een goede manier om in contact te komen met mensen die het moeilijk vinden om zelf de politie te benaderen. "We raken aan de praat over Billie. En dan vertellen mensen soms opeens dat ze last hebben van dealers of scooterrijders in de buurt. Niet iedereen heeft het lef om de politie daarvoor te bellen. Mensen denken vaak dat we wel iets beters te doen hebben, terwijl het juist de taak van de wijkagent is om dit soort dingen te weten."

"Ze biedt steun voor collega's die terugkomen van een traumatische ervaring."