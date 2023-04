Maar één Brabantse winnaar in de Keuken Kampioen Divisie

Maar een enkele Brabantse winnaar in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond. Helmond Sport won in Den Bosch. Het werd 1-2. Andere Brabantse teams kwamen niet verder dan één punt. De derby tussen NAC Breda en Willem II werd vroegtijdig beëindigd en wordt 'in principe' later uitgespeeld, meldt de KNVB.

Bij VVV-Venlo tegen FC Eindhoven was er geen winnaar: 2-2. Het duel tussen TOP Oss en De Graafschap eindigde in 3-3.

In Breda begon de wedstrijd later door vuurwerk. Ook in de tweede helft was het raak. Scheidsrechter Jeroen Manschot stuurde de spelers na zo'n 70 minuten voor de eerste keer naar de kleedkamers, nadat vanaf de tribunes een stuk vuurwerk op het veld was gegooid.

De wedstrijd werd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. Willem II had toen net gescoord. De gestaakte wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen NAC Breda en Willem II wordt in principe op een later moment uitgespeeld, zoveel mogelijk onder dezelfde voorwaarden als vrijdagavond.

Koploper

PEC Zwolle heeft de zo gewenste promotie naar de Eredivisie bijna binnen. De ploeg van trainer Dick Schreuder versloeg Telstar via twee doelpunten van Thomas van den Belt met 2-0 en verstevigde daardoor de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie.

