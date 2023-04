112-nieuws: gierton achter tractor kantelt • spoorproblemen voorbij

12.11

Een gezin uit Middelbeers is kort geleden opgelicht. Iemand had zich telefonisch bij het gezin voorgedaan als medewerker van de Rabobank. Met zijn gladde praatjes kreeg hij een van de gezinsleden zover om op bepaalde linkjes te drukken in een e-mail. Daarop verdween het geld van het gezin van de rekening. De verdachte liep in Hilversum tegen de lamp, toen hij in een computerwinkel voor ruim 3500 euro een Imac en Iphone kwam ophalen. Een medewerker vertrouwde dit niet en schakelde de politie in.