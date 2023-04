112-nieuws: scooter en fietser botsen • rijbewijs snelheidsduivels afgepakt

16.15

Er woedt een grote brand in een huis met een rieten dak in het Brahmspark in Drunen. Onder meer een speciaal team van de brandweer, dat is gespecialiseerd in het bestrijden van branden in rieten daken, is opgeroepen om het vuur te blussen.

