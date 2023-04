Rechtszaal voor zwaarste criminelen in EBI is volgend jaar klaar

De rechtszaal die gebouwd wordt binnen de muren van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, is volgend jaar af. Het project, dat 15 miljoen euro kost, kan volgens minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming 'niet snel genoeg af zijn'. Dat betekent dat gevangenen niet meer vervoerd hoeven te worden van en naar een rechtbank buiten de zwaarbeveiligde gevangenis.

Het risico op gewelddadige uitbraakpogingen of liquidaties tijdens het vervoer van verdachten moet sterk worden teruggedrongen. "Het kan niet snel genoeg af zijn. Er wordt daarom enorm veel druk uitgeoefend om het sneller te doen", liet minister Weerwind weten tijdens Het Misdaadbureau van WNL op NPO Radio 1.

Voorkomen transport

Het vervoeren van gevangen brengt niet alleen risico's met zich mee, het zorgt ook voor veel overlast. De colonnes van gepantserde voertuigen waarmee nu gereisd wordt, moeten met hoge snelheid, zwaailicht en sirenes door de straten van Vught.

"Door recht van spreken binnen de muren van de gevangenis, vergroten we de veiligheid voor de samenleving", liet de burgemeester van Vught eerder weten in een brief aan minister Weerwind.

Kopstuk Mocromaffia

Sinds eind 2019 zit Ridouan Taghi, het kopstuk van de Mocromaffia, gevangen in Vught. Sinds die tijd is het regelmatig onrustig rondom de EBI. Volgens het Openbaar Ministerie zou Taghi een aantal geweldadige ontsnappingsplannen hebben voorbereid. Als maatregel geldt het gebied als veiligheidsrisicogebied en is het luchtruim boven de gevangenis zeker tot eind dit jaar gesloten.

Buiten Taghi zitten ook Willem Holleeder, de Heineken-ontvoerder, en Mohammed B., die Theo van Gogh vermoordde, er opgesloten.

