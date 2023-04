Grote brand in villa met rieten dak in Drunen

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Er is zaterdagmiddag een grote brand uitgebroken in een villa aan het Brahmspark in Drunen. Het gaat om een woning met een rieten dak. Een jongen van twaalf was alleen thuis toen de brand uitbrak, hij kon op tijd buiten komen.

Rik Claessen Geschreven door

De rook kwam onder het hele dak vandaan, vlammen waren vooral in de schoorsteen te zien. Een speciaal team van de brandweer dat is gespecialiseerd in het blussen van branden in rieten daken, is vanuit Elst overgekomen om te helpen met het bestrijden van het vuur. De melding van de brand kwam rond tien over vier binnen, korte tijd later werd er melding gemaakt van een grote brand. Een deel van het riet wordt door de brandweer weggehaald. Ook de nokvorsten, die zorgen voor de afsluiting van het dak, worden weggehaald om het vuur te kunnen blussen. Buurtbewoners zorgden tijdens het blussen voor drinken voor de brandweerlieden. LEES OOK: Rieten dak: lust voor het oog, maar niet zonder gevaar

