Gigantische blunder voor open doel, maar RKC Waalwijk wint wel

RKC Waalwijk is voorlopig de nummer 8 van de Eredivisie. De ploeg dankt die klassering aan een moeizame 2-1 zege die ze zaterdagavond boekte op het bezoekende FC Groningen. Beide doelpunten voor de thuisclub, die wel eens beter heeft gespeeld dit seizoen, werden gemaakt door aanvoerder Michiel Kramer.

RKC had al in de eerste helft afstand kunnen nemen van de Groningse degradatiekandidaat. Onder anderen Florian Jozefzoon miste een niet te missen kans. Voor open doel slaagde de aanvaller er niet in om de bal na een afgemeten voorzet van Mats Seuntjens over de lijn te schieten.

Het was niet de enige mogelijkheid die de thuisclub liet liggen. Invaller Julen Lobete raakte na rust het aluminium én knalde de bal op de Groningse keeper Michael Verrips.

FC Groningen stelde er bitter weinig tegenover, al waren ook de noorderlingen vóór rust dichtbij een treffer. Na een klein uur leken ze de kans te krijgen om de score te openen. Scheidsrechter Sander van der Eijk wees naar de stip, omdat RKC-keeper Etienne Vaessen een overtreding zou hebben gemaakt op Daleho Irandust. Na advies van de VAR herriep Van der Eijk zijn beslissing.

Ongeveer 10 minuten later mocht het RKC-publiek eindelijk juichen: Pelle Clement trok de bal voor en Kramer kopte knap raak. FC Groningen leek helemaal gedemoraliseerd, maar snel na de 1-0 stond het alweer gelijk. Nu na een mooie kopbal van de topscorer aan Groningse zijde, Ricardo Pepi. Vaessen maakte hierbij geen sterke indruk.

Na de twee treffers die snel op elkaar volgden, werd het lang matige duel een stuk aantrekkelijker. RKC claimde tweemaal vergeefs een strafschop, maar in de 86e minuut werd het toch op zijn wenken bediend. Verrips vergreep zich aan Lobete. Van der Eijk hoefde niet naar het tv-scherm, want de overtreding was erg opzichtig. Kramer wist wel raad met de strafschop: 2-1. Het was de tiende competitietreffer voor de spits en heel typisch: ze werden allemaal in het Mandemakers Stadion gemaakt.