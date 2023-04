Herlings wint tweede manche in Italië, maar grijpt naast dagzege

Jeffrey Herlings heeft de GP van Trentino afgesloten met een zege in de tweede manche. De motorcrosser uit Oploo eindigde eerder op de dag nog als negende in de eerste manche op het circuit in het Italiaanse Pietramurata.

De overwinning in de tweede manche was overigens niet genoeg voor de dagzege. Die ging naar de Spanjaard Jorge Prado, winnaar van de eerste manche en derde in de tweede. Prado blijft aan de leiding in de WK-stand met nu 201 punten. Herlings staat daarin op een derde plek (175 punten).

Herlings moest in de eerste manche na een vroege val in de achtervolging en sloot de race af als negende. Ook in de tweede manche moest de KTM-coureur plekken goedmaken om op kop te komen. In de elfde ronde passeerde hij Renaux en Prado en nam de leiding. Die stond hij niet meer af.

Andere Brabanders

Glenn Coldenhoff uit Oss eindigde als zesde in de GP van Trentino. Hij werd achtste in de eerste manche en zesde in de tweede. Calvin Vlaanderen werd negende na een zesde en twaalfde plek. Eindhovenaar Brian Bogers pakte alleen 12 punten in de tweede manche en werd vijftiende.