Examenstunt: school blijft dicht uit angst voor veiligheidsrisico's

Het Eckart College in Eindhoven blijft maandag dicht. Dit gebeurt uit voorzorg. De school voor middelbaar onderwijs is bezorgd over de veiligheidsrisico’s rond een stunt van eindexamenleerlingen.

De schoolleiding meldt dit in één regel op de site van het Eckart College.

Volgens Studio 040 heeft ze zondagavond ook een mail gestuurd naar alle ouders en leerlingen. Om wat voor stunt het gaat, wil de directie niet zeggen.

In Tilburg moest de politie vrijdagmiddag een einde maken aan een uit de hand gelopen examenstunt op het Koning Willem II College in Tilburg. Het gebouw stond vol rook door twee rookbommen die in de aula werden afgestoken.

'Ingrijpend besluit'

“Het is een ingrijpend besluit, maar we denken dat dit wel het goede besluit is. We kunnen de veiligheid op school anders onvoldoende garanderen”, laat rector Claire Arts van het Eckart College aan de stadsomroep weten. Ze wil verder niet inhoudelijk reageren. Evenmin gaat ze in op de vraag of er gesprekken volgen met de leerlingen die de stunt hebben georganiseerd.

In de mail aan ouders en leerlingen staat dat de 'politie maandag zichtbaar aanwezig zal zijn'. De politie bevestigt dat er extra agenten op de been zullen zijn, maar ook haar woordvoerder laat niets los over de aard van de stunt.

Op het Eckart College in Eindhoven zitten ongeveer 1500 leerlingen. De school verwacht dinsdag de deuren weer te openen.