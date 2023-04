112-nieuws: A59 deels open na autobrand • fietser overleden

15.34

Een man is vanmiddag gewond geraakt, toen hij tijdens het blussen van een brand in aanraking is gekomen met een chemische stof. Dat gebeurde rond één uur bij Mega Group aan de Doornhoek in Veghel. Er ontstond een binnenbrand nadat waarschijnlijk verschillende stoffen per ongeluk met elkaar in aanraking zijn gekomen. De hoofd-bhv'er van het bedrijf zou de brand hebben willen blussen, waarna hij een deel van het mengsel op hem terechtkwam. De brandweer spoelde hem af en kleedde hem uit. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Werknemers zijn opgevangen.