112-nieuws: dode bij botsing in Schijndel • minder treinen na koperdiefstal

03.58

Aan de Rompertdreef in Den Bosch zou afgelopen nacht geschoten zijn vanuit een auto op een andere auto. Dit zou gebeurd zijn rond halftwee. Toen werd de politie gewaarschuwd. "Er is voor ons nog veel onduidelijk", liet een woordvoerder 's nachts weten. Voor zover bekend zou bij het schietincident niemand gewond zijn geraakt. Gisteravond was er ook al een schietpartij in Den Bosch, op de Zandzuigerstraat. Of er een verband is, wordt onderzocht.

