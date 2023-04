112-nieuws: motorrijder gewond • aanhanger met grind geschaard op A27

07.50

Bij Nieuwendijk is een aanhanger met grind geschaard, zo meldt Rijkswaterstaat. Richting Breda ligt veel grind op de weg waardoor een rijstrook is afgesloten. Dit zorgt iets voor acht uur voor zo'n vijftig minuten vertraging. Een zuigwagen moet in actie komen om de boel op te ruimen.

De verwachting is dat dit opruimen nog wel even zal duren. Rond kwart voor tien verwacht Rijkswaterstaat klaar te zijn. Tot die tijd kun je vanaf knooppunt Gorinchem het beste omrijden via de A15, A2 en A59.