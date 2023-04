112-nieuws: wielrenster gewond • autobanden lek gestoken in Tilburg

10.20

Bij een ongeluk op de rotonde van de Burgemeester Schneiderlaan met de President Kennedylaan in Roosendaal is rond kwart over negen een fietser gewond geraakt. De fietser kwam in botsing met een auto. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat haar precieze verwondingen zijn. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht.