112-nieuws: drugslab in vakantiehuisje • meisje (8) zwaargewond in Tilburg

12.12

Op het dak van een huis aan de Molenstraat in Roosendaal woedde vanochtend brand. Het vuur ontstond vermoedelijk na dakwerkzaamheden op een platdak. De brandweer kon het vuur blussen. Vanwege de brand was de Molenstraat vanaf de Brugstraat enige tijd afgesloten voor het verkeer. Het is niet bekend of er iemand aanwezig was in het huis op het moment dat de brand uitbrak.