Bevrijder van Eindhoven Joe Cattini overleden

De Brit Joe Cattini is dinsdagavond op 100-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Suffolk. Hij was één van de laatst nog levende bevrijders van Eindhoven, en ereburger van de stad.

Hij overleed in aanwezigheid van zijn dochter, laat Stichting 18 September weten. In januari werd hij nog uitgeroepen tot ereburger van de stad. Dat gebeurde in de week dat hij honderd jaar werd. Met het ereburgerschap kwam hij in een illuster rijtje te staan, samen met onder anderen voetbaltrainer Guus Hiddink, zwemmer Pieter van den Hoogenband en oud-burgemeesters Rein Welschen en Rob van Gijzel.

Local Hero

Naast het ereteken kreeg Cattini eerder dit jaar ook de eerste Local Hero Award voor zijn daden. Van die prijs is hij de naamgever geworden. Voortaan wordt in Eindhoven iedere twee jaar deze award toegekend aan een jongere die een uitzonderlijke gedrevenheid en vastberadenheid heeft getoond voor een zaak, overtuiging of individu, ondanks tegenslagen.

Verdiensten

Cattini ging na D-Day in 1944 via Parijs en Antwerpen richting Nederland. Met andere geallieerde soldaten bevrijdde hij Eindhoven en dorpen in de regio. Dat gebeurde tijdens Operation Market Garden, het geallieerde offensief tegen de nazi's. Ook vocht hij mee tijdens het zogenoemde Ardennenoffensief.

Cattini werd niet alleen geroemd door zijn strijd op het slagveld, maar ook voor zijn inzet na de oorlog. Voor de Brit stopte de Tweede Wereldoorlog namelijk niet na de ineenstorting van het Derde Rijk in mei 1945. Zo was hij regelmatig op bezoek in Eindhoven. Cattini was dan bij het traditionele fakkeldefilé en bracht bezoekjes aan scholen, om het verhaal van de oorlog door te geven aan nieuwe generaties.

Hoge onderscheiding

Naast de onderscheidingen in Eindhoven kreeg de Britse veteraan in 2016 ook het Legion d’Honneur van de Franse president. Dat is de hoogste onderscheiding die een buitenlander in Frankrijk kan ontvangen.