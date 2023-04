112-nieuws: auto en bestelbusje botsen • vrouw in scootmobiel beroofd

10.55

In een hoogspanningsverdeelstation op het terrein van de politie in Bergen op Zoom is vanochtend brand ontstaan. Hierdoor is de stroom in het gebouw tijdelijk uitgevallen. Inmiddels is met hulp van een externe aggregaat de stroom weer deels op gang gekomen en is het gebouw weer voorzien van licht. Wel is forse schade ontstaan aan de vaste stroomvoorziening van de meldkamer. Daardoor komen 112-meldingen binnen bij de meldkamer in Rotterdam. Er wordt hard gewerkt om de vaste stroomvoorziening te repareren.