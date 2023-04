112-nieuws: loods Landhorst in vlammen op • brand in café Eindhoven

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

04.46 Brand in café Eindhoven In een café aan de Stratumsedijk in Eindhoven woedde rond vier uur afgelopen nacht brand. Twee appartementen boven het café werden daarop ontruimd. Om kwart voor vijf had de brandweer het vuur onder controle en om vijf uur konden de bewoners weer terug naar huis. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht. Voor zover bekend zou niemand gewond zijn geraakt. De brandweer had het vuur in het Eindhovense café snel onder controle (foto: SQ Vision).