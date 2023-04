Documentaire Het geheim van Moederheil wint twee prijzen

De documentaire Het geheim van Moederheil van Omroep Brabant heeft de jaarlijkse prijs gewonnen voor beste journalistieke productie van alle Nederlandse regionale omroepen. Dat werd donderdag bekendgemaakt bij de Regiohelden Awards. Ook in de categorie 'De verhalenverteller' won Het geheim van Moederheil.

Regiohelden is het festival voor regionale journalistiek. Daar worden jaarlijks prijzen uitgereikt voor de beste journalistieke producties van de regionale omroepen.

Hier won Het geheim van Moederheil de Gouden Regiohelden Award en in de categorie 'De verhalenverteller'. De jury zei over de documentaire: "Dit raakt je. Het is aangrijpend en ontroerend. De mensen die dit hebben meegemaakt zijn op een integere manier voor het voetlicht gebracht".

Het geheim van Moederheil is een documentaire van Tom van den Oetelaar, Agnes van der Straaten en Bert Geeraets, gemaakt in opdracht van Omroep Brabant. "Geweldig. We zijn er helemaal hoteldebotel van", reageert Van der Straaten. "We vinden echt dat dit een verhaal is dat verteld had moeten worden, en we zijn blij dat wij dat hebben mogen doen."

Pijn blootgelegd

In Nederland zijn in de vorige eeuw tussen de 15.000 en 25.000 kinderen afgestaan voor adoptie. Meestal door jonge, ongehuwde vrouwen die zwanger waren geworden. Via zogenoemde doorgangshuizen stonden zij, vaak onder zware druk, hun kind af. Moederheil in Breda was zo'n doorgangshuis. De afstand met dwang liet diepe sporen na bij de moeders en kinderen. De documentaire 'Het geheim van Moederheil' legt hun pijn bloot.

De documentaire is aanstaande zondag te zien bij Omroep Brabant, om elf uur en om drie uur. Je kunt de documentaire ook online bekijken.

