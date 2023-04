112-nieuws: paarden slaan op hol • busje vliegt spontaan in brand

14.36

Een 30-jarige man uit Roosendaal is afgelopen nacht aangehouden nadat surveillerende agenten hem zagen rijden in een auto die als gestolen geregistreerd stond. De man wordt verdacht van heling en is vastgezet. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder ook geen geldig rijbewijs heeft. Hiervoor krijgt hij een proces-verbaal. De eigenaar van de auto, die in Leiden gestolen was, is op de hoogte gebracht.