112-nieuws: duo steekt snelweg over • toezichthouder mishandeld

Een automobiliste reed gisteravond tegen een lantaarnpaal aan de Beverstraat in Helmond en belandde met haar auto in de bosjes. Iemand die dit zag, vermoedde dat de vrouw dronken was en waarschuwde de politie. De agenten roken een sterke alcohollucht toen ze bij de auto aankwamen. De bestuurster reageerde niet op hen. Daarop haalden zij de sleutel uit het contact van de auto. De bestuurster had een promillage van bijna 2,3 en had geen geldig rijbewijs. Ze kreeg een proces-verbaal.